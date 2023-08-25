На Украине начали выпускать макеты военной техники

На Украине стали выпускать макеты военной техники для отвлечения ВС России

Украинская группа компаний «Метинвест», принадлежащая бизнесмену Ринату Ахметову, начала выпуск макетов военной техники для Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые будут отвлекать и вводить в заблуждение российские войска. Об этом объявила пресс-служба компании.

Сообщается, что «Метинвест» передал ВСУ уже более 250 подобных макетов.

По словам директора группы Александра Мироненко, компания получила запрос на изготовление макетов от украинского командования еще в 2022 году. Эскизные проекты полностью повторяют все тонкости оборудования и внешне не отличаются от военной техники.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ пытаются наступать на запорожском фронте, однако пока лишь несут серьезные потери. По его словам, российские военные сжигают иностранную технику, которую использует украинская армия — танки Leopard и боевые машины пехоты Bradley.