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04:30, 25 августа 2023Наука и техника

Определено минимальное число людей для колонии на Марсе

arXiv: для создания марсианской колонии необходимо как минимум 22 человека

Фото: Unsplash

Ученые Университета Джорджа Мейсона провели моделирование и обнаружили, что для создания колонии на Марсе необходимо как минимум 22 человека. Об этом они сообщили в препринте статьи, опубликованной в репозитории arXiv.

Разработанная модель, которая имитировала марсианскую колонию, учитывала то количество человек, которое необходимо для долговременного и успешного выживания колонии, а также различные дополнительные характеристики. Для нее были использованы данные, полученные в ходе анкетирования астронавтов на борту МКС, и тех, кто жил на арктических станциях. Ученые старались учесть такие черты характера, как устойчивость к стрессу, социальные навыки и невротизм.

Взаимодействия между людьми с разными психологическими профилями моделировались на индивидуальном уровне, в то время как глобальные события, такие как аварии или задержки снабжения с Земли, влияли на колонию в целом.

Всего было проведено пять симуляций, каждая из которых моделировала 28 земных лет жизни при различных факторах. Было обнаружено, что люди с приятным характером с большей вероятностью не только выживали в такой миссии, но и преуспевали, позволяя колонии сохраняться. Люди с невротическим чертами характера с большей вероятностью провалят свою миссию, что может поставить под угрозу жизни других.

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    Александр Еникеев
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