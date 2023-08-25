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01:41, 25 августа 2023Мир

Маск прокомментировал падение самолета Пригожина

Маск назвал падение самолета Пригожина «психологической операцией»
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск предположил, что падение самолета бизнесмена Евгения Пригожина может быть «психологической операцией». Об этом миллиардер написал в X (Twitter).

«Дольше, чем я ожидал. Есть небольшой шанс, что это психологическая операция», — отметил Маск.

Так предприниматель ответил на комментарий пользователя соцсети, который написал, что падение самолета «не заставило себя долго ждать».

23 августа стало известно о крушении бизнес-джета в Бологовском районе Тверской области. Позже в сети появился ролик, на кадрах которого видно, как самолет начинает терять высоту во время полета, а затем скрывается за деревьями.

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    Юлия Мискевич
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