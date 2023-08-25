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16:53, 25 августа 2023Наука и техника

Выявлено значение нейрогенеза у взрослых для памяти

Molecular Psychiatry: нейрогенез у взрослых признали важным для памяти

Изображение: Giovanni Cancemi / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Колумбийского университета признали важное значение для сохранения памяти нейрогенеза у взрослых. Результаты работы опубликованы в журнале Molecular Psychiatry.

Ранее было выявлено, что новые клетки мозга — нейроны — могут генерироваться не только у младенцев. Оказалось, что этот процесс, называемый нейрогенезом, может происходить и у взрослых людей. Однако было неясно, какую роль играют эти новые нейроны в здоровье.

В эксперименте на взрослых мышах команда остановила нейрогенез путем облучения места формирования новых нейронов или с помощью генетического редактирования. Оказалось, что у таких подопытных вырабатывалось все меньше нейромедиатора ацетилхолина в гиппокампе, что приводило к перестройке механизмов в мозге, связанных с памятью. Кроме того, у животных наблюдалось медленное, но прогрессирующее снижение рабочей памяти.

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Интересно, что после воздействия исследователей нейрогенез прекратился практически сразу, а вот на анатомические и биохимические изменения ушло пять месяцев (примерно четверть продолжительности жизни мыши). Помимо ухудшения памяти механизм сформировал новые, но дисфункциональные связи, которые можно было потенциально задействовать для улучшения памяти.

Это означает, что нейрогенез у взрослых имеет решающее значение для поддержания мозговых цепей, которые связаны с рабочей памятью. В то же время хроническое нарушение выработки новых нейронов у взрослых вызывает прогрессирующую потерю памяти, напоминающую возрастное снижение когнитивных способностей или которое наблюдается при болезни Альцгеймера. Авторы подчеркивают, что проблемы с памятью в испытаниях на мышах были обратимыми, что демонстрирует возможность создания терапевтических направлений для борьбы со старением и деменцией.

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    Елена Апазиди
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