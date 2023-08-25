Риттер: нежелание Зеленского признавать поражение обернется полным разгромом ВСУ

Бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Redacted заявил, что нежелание президента Украины Владимира Зеленского признавать поражение обернется полным разгромом армии республики.

По его словам, украинский лидер хочет делать вид, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) побеждают, однако ситуация на фронте говорит об обратном. «Украинцы продолжат "побеждать", когда российские танки будут уже в Киеве», — назвал последствия нежелания Зеленского признавать поражение Риттер.

Потери ВСУ с каждым днем увеличиваются, Зеленскому докладывают о поражении украинских войск и их вынужденном отступлении. Риттер подчеркнул, что Киев с самого начала врал и о своих потерях, и о поставляемой технике, так как есть много видеозаписей с моментами ее уничтожения российскими войсками. Власти пытаются перебросить новые войска на передовую, однако их уровень подготовки существенно ниже, что лишь ускорит неминуемый крах, заключил он.

Ранее китайский военный эксперт Го Сюань заявил, что украинское контрнаступление провалилось из-за крепкой линии обороны российских войск. Он считает, что украинская армия не сможет долго наступать, учитывая скорость пополнения ее личного состава и базы техники.