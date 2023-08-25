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11:56, 25 августа 2023Среда обитания

В России придумали способ решения проблемы скотомогильников

«Известия»: в России захотели запретить создание новых скотомогильников

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Минсельхоз и Россельхознадзор предложили способ решения проблемы скотомогильников, которые могут оказывать влияние на состояние окружающей среды. В стране захотели запретить создание новых объектов, сообщают «Известия» со ссылкой на проект закона.

На данный момент в стране находятся 14 тысяч потенциально опасных скотомогильников. При этом 46 процентов из них бесхозные, но действующие. Власти предложили запретить создавать новые скотомогильники и разработать ветеринарные правила эксплуатации и ликвидации существующих объектов.

Ведомства также планируют создать полный реестр скотомогильников и утвердить перечень биологических отходов, которые получают при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения. Эксперты уточнили, что скотомогильники считаются источником антропозоонозных возбудителей и могут навредить здоровью жителей.

Ранее стало известно, что Минприроды разработает реестр компаний-утилизаторов отходов, который позволит вывести недобросовестных игроков из тени и поможет отслеживать объемы утилизируемого мусора.

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    Нина Ташевская
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