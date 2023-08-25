Германию обвинили в отказе от мер защиты «Северных потоков»
Германия отказалась от мер защиты газопроводов «Северный поток» на фоне угроз терактов. Об этом пишет ZDF.
Издание утверждает, что за несколько месяцев до теракта на «Северных потоках», который произошел в сентябре 2022 года, военная разведка Нидерландов получила предупреждение, что несколько человек намерены подорвать газопровод. Для этого планировалось использовать катер. «Согласно информации, это были украинцы», — уточнило издание.
Также аналогичную информацию передали немецкой разведке голландские коллеги через ЦРУ.
Но «поскольку упомянутый информатором временной интервал прошел без нападения, Германия не приняла никаких дополнительных мер по защите трубопровода в 2022 году», — пишет ZDF.
Также в статье говорится о следе, который ведет на Украину. Издание пришло к выводу, что вины России в случившейся диверсии нет.