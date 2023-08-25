Германию обвинили в отказе от мер защиты «Северных потоков»

ZDF: Германия отказалась от защиты газопроводов «Северный поток» из-за угроз

Германия отказалась от мер защиты газопроводов «Северный поток» на фоне угроз терактов. Об этом пишет ZDF.

Издание утверждает, что за несколько месяцев до теракта на «Северных потоках», который произошел в сентябре 2022 года, военная разведка Нидерландов получила предупреждение, что несколько человек намерены подорвать газопровод. Для этого планировалось использовать катер. «Согласно информации, это были украинцы», — уточнило издание.

Также аналогичную информацию передали немецкой разведке голландские коллеги через ЦРУ.

Но «поскольку упомянутый информатором временной интервал прошел без нападения, Германия не приняла никаких дополнительных мер по защите трубопровода в 2022 году», — пишет ZDF.

Также в статье говорится о следе, который ведет на Украину. Издание пришло к выводу, что вины России в случившейся диверсии нет.