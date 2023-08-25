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03:22, 25 августа 2023Россия

Пушков рассказал об обслуживающей либеральный Запад Германии

Сенатор Пушков: Германия стала обслугой уходящего либерального миропорядка
СюжетСанкции против России:
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что вектор Германии, который направлен в прошлое, делает страну обслугой уходящего либерального миропорядка. Своим мнением политик поделился в Telegram-канале.

«В 21-ом веке Германия превратилась в страну, обслуживающую рушащийся глобальный либеральный миропорядок», — подчеркнул сенатор.

По его словам, в этом главное предназначение государства в «глобалистской системе координат и главный парадокс его развития». Это приводит Германию к конфликту с новым многополярным миром, считает Пушков.

Сенатор заявил, что вектор развития ФРГ идет в противоречие с ориентацией «незападного мира», но, на его взгляд, к этому страну готовили США, «вытравливая» из немецкого мышления все лишнее. Результатом действий стал «большой разрыв» Германии с Россией.

Ранее Пушков рассказал о страхе США перед БРИКС. По его мнению, американские власти «пытаются сохранить лицо», выступая с заявлениями о том, что не рассматривают БРИКС как геополитического соперника. Сенатор отметил, что единодушный отказ стран-членов объединения и всех кандидатов в блок поддержать западные санкции против России и призывы отказаться от доллара во взаимных расчетах уже являются актами геополитики.

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    Марина Совина
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