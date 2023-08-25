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15:58, 25 августа 2023Бывший СССР

В Одессе задержали укравшего деньги со строительства спорткомплекса чиновника

В Одессе СБУ задержала чиновника, укравшего деньги со стройки спорткомплекса ВСУ

Фото: Monika Gruszewicz / Unsplash

В Одессе Служба безопасности Украины (СБУ) задержала главного инженера военного квартирно-эксплуатационного управления, подозреваемого в присвоении денег, выделенных на строительство спортивного комплекса Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом СБУ сообщила в Telegram.

Как утверждается, чиновник украл один миллион гривен (около 27 тысяч долларов — прим. «Ленты.ру»), ему грозит 12 лет лишения свободы. Он заключил контракт с подрядчиком, но тот не выполнил строительство по контракту до конца.

«При этом фигуранты получили полную оплату из бюджета и вывели деньги в тень и распределили между собой. Для этого вносили недостоверные сведения в отчетную и финансово-хозяйственную документацию», — рассказали в СБУ.

Ранее сотрудники ведомства задержали в Одессе бывшего юрисконсульта «Партии Шария», запрещенной на Украине. В СБУ считают, что мужчина, чье имя не называется, работал на российскую разведку.

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    Алевтина Запольская
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