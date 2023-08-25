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16:31, 25 августа 2023Экономика

Крупнейший покупатель российской нефти заявил о доминировании доллара в расчетах

Министр нефти и газа Индии Пури: дедолларизация в торговле нефтью еще далеко

Фото: Jemal Countess / Getty Images

Доллар остается доминирующей валютой в торговле нефтью, несмотря на желание ряда стран перейти на расчеты в национальных валютах. Об этом заявил министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури в интервью CNBC.

Он отметил, что сейчас сделки по продаже иногда заключаются в китайских юанях, российских рублях или индийских рупиях, но до дедолларизации — отказа от доллара в расчетах — все еще далеко. «Я хотел бы иметь возможность совершать все операции в рупиях. Однако я не знаю, какие изменения должны произойти для ухода от доллара... Это не так просто», — отметил министр.

На вопрос, может ли рупия стать частью тенденции отказа от доллара, особенно на нефтяном рынке, Пури ответил: «Не совсем. Международные договоренности, торговые соглашения и платежные механизмы действуют уже долгое время, но какой процент от совершаемых сделок происходит в рупиях?» Он подчеркнул, что индийской валюте предстоит пройти долгий путь, чтобы завоевать надежное положение в мире.

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«Я бы хотел, чтобы индийская рупия стала ведущей валютой в мире. Но в то же время я реалист», — заявил министр.

Ранее сообщалось, что Россия столкнулась с проблемами при продаже нефти своему крупнейшему покупателю. Аналитики Bloomberg отметили, что однобокие торговые отношения с Индией вынуждают Москву накапливать ежемесячно до одного миллиарда долларов в активах в рупиях, которые остаются за пределами страны. Отечественные компании не могут репатриировать выручку по причине валютных ограничений (конвертировать рупию можно только внутри Индии на бирже или в уполномоченных банках, и обмен валюты в больших объемах требует разрешения местного регулятора).

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