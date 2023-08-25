Поджигатель из украинского легиона попался российским полицейским

МВД задержало в Омске поджигателя оборудования на железной дороге

В Омске сотрудники центра по противодействию экстремизму «Э» МВД задержали 22-летнего поджигателя из украинского «Легиона "Свобода России"» (признан в РФ террористической организацией и запрещен), который ночью 4 июня кинул два коктейля Молотова в релейные шкафы на перегоне Московка — Сыропятское. Об этом сообщает Baza.

В ходе оперативной работы силовики вышли на предполагаемого диверсанта. При обыске у него дома полицейские проверили компьютер и телефон молодого человека. Там обнаружилась переписка россиянина с куратором из украинского легиона, в ней заполненная им специальная анкета с его паспортными данными и обещание выполнять задания.

Ранее молодой человек привлекался к административной ответственности за причастность к правому движению, за что его поставили на учет в центре «Э». В отношении задержанного возбуждено уголовное дело об участии в террористической организации.