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14:40, 25 августа 2023Силовые структуры

Поджигатель из украинского легиона попался российским полицейским

МВД задержало в Омске поджигателя оборудования на железной дороге

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Омске сотрудники центра по противодействию экстремизму «Э» МВД задержали 22-летнего поджигателя из украинского «Легиона "Свобода России(признан в РФ террористической организацией и запрещен), который ночью 4 июня кинул два коктейля Молотова в релейные шкафы на перегоне Московка — Сыропятское. Об этом сообщает Baza.

В ходе оперативной работы силовики вышли на предполагаемого диверсанта. При обыске у него дома полицейские проверили компьютер и телефон молодого человека. Там обнаружилась переписка россиянина с куратором из украинского легиона, в ней заполненная им специальная анкета с его паспортными данными и обещание выполнять задания.

Ранее молодой человек привлекался к административной ответственности за причастность к правому движению, за что его поставили на учет в центре «Э». В отношении задержанного возбуждено уголовное дело об участии в террористической организации.

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    Любовь Ширижик
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