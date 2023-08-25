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14:25, 25 августа 2023Ценности

56-летняя Памела Андерсон восхитила фанатов новым фото без макияжа

Фото: @pamelaanderson

Американская фотомодель и актриса Памела Андерсон снялась без макияжа и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

56-летняя знаменитость поделилась новым фото, на котором она запечатлена в светло-коричневом свитере, держа в руке морскую ракушку. На размещенном кадре видно, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы распущены. «Никогда не поздно расцвести», — подписала звезда пост, который набрал более 132 тысяч лайков.

Поклонники удивились внешнему виду актрисы и принялись писать комплименты в комментариях. «Как мне нравятся твои веснушки!», «Ей так идет быть естественной», «Невероятно, как ты все еще прекрасна! Красота — это не вопрос возраста», «По-прежнему самая красива женщина на планете», «Мэрилин Монро нашего поколения. Потрясающая», — высказывались они.

Ранее Памела Андерсон объяснила отказ от макияжа. Знаменитость рассказала, что в начале карьеры у нее отсутствовало свое мнение о том, как она должна выглядеть. По этой причине она соглашалась на рекомендации окружающих, в том числе в том, какой образ ей подходит. Однако после прекращения сотрудничества с визажисткой Алексис Фогель Памела вовсе перестала краситься.

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    Мария Винар
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