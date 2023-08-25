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20:12, 25 августа 2023Ценности

Фотографу пришлось переодеться на репетиции свадьбы из-за наряда как у невесты

Кадр: @ciaraweese

Фотограф пришла на репетицию свадьбы и привлекла внимание гостей из-за наряда. Соответствующая публикация появилась на странице подруги невесты в TikTok.

Гостья Сиара Виз разместила видео, на котором запечатлела момент подготовки к официальному торжеству. На размещенных кадрах была запечатлена светловолосая девушка в кремовом платье и туфлях на высоком каблуке. При этом рядом с ней стояла девушка в таком же платье. Однако у нее были темные пряди, а ее образ дополняли шлепанцы и коричневый рюкзак.

«Когда фотограф появляется на репетиционном ужине в платье как у невесты», — подписала Виз публикацию и добавила, что девушке пришлось переодеться.

Ранее стилистка Екатерина Фролова назвала россиянкам способ выбрать подходящее платье на чужую свадьбу. Эксперт отметила, что в свадебной моде для гостей на данный момент не существует ярко выраженных трендов. В то же время она призвала отказаться от откровенных нарядов.

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    Мария Винар
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