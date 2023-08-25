Пленный обвинил ВСУ в отсутствии эвакуации тел погибших бойцов под Белогоровкой

Пленный заявил, что ВСУ не эвакуируют тела погибших бойцов под Белогоровкой

Украинский военнопленный, сержант 81-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Короткий обвинил командиров в отсутствии эвакуации тел погибших бойцов. Его слова приводит РИА Новости.

«"Двухсотых" (убитых — прим. «Ленты.ру»), никто не эвакуировал, потому что не было возможности. Очень сильные артобстрелы, много тел лежало, их забрать невозможно оттуда, командиры заставляли закапывать тела "двухсотых" прямо на позициях», — заявил пленный.

По его словам, моральное состояние военных было очень низким, бойцы не знали, как с этим жить дальше, из-за большого количества погибших стоял запах, в котором нельзя существовать.

Короткий добавил, что на белогоровском направлении в рядах ВСУ много отказников из-за больших потерь, есть дезертиры, он сам думал оставить позиции, но испугался расстрела.

Ранее пленный военнослужащий 81-й аэромобильной бригады ВСУ Роман Левко признал, что российские военные подготовлены лучше, чем бойцы Вооруженных сил Украины, а разведка РФ постоянно работает.

