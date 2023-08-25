Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
03:12, 25 августа 2023Интернет и СМИ

Польскую журналистку испугало полученное на границе с Россией сообщение

Onet: польская журналистка испугалась сообщения от сотового оператора в Нарве

Фото: Unsplash

Журналистку из Польши испугало сообщение от сотового оператора, которое она получила во время путешествия в эстонский город Нарва на границе с Россией. Она рассказала об этом на портале Onet.

В статье девушка отметила, что Нарву называют «самым русским городом Евросоюза». Приехав на смотровую площадку с видом на границу, она ожидала испытать ужас от близости к территории России, но почувствовала облегчение от того, что стоит на территории ЕС. Однако взгляд на экран телефона вызвал у нее панику.

«Потому что на экране я увидела сообщение "Добро пожаловать в Россию" от оператора мобильной связи», — рассказала журналистка. Она также поделилась реакцией своей спутницы, которая раньше жила в Нарве: она просто «махнула рукой», заявив, что это частая история, и предложила полячке включить авиарежим.

Журналистка задержалась в Нарве, чтобы выпить пива в баре «с видом на Россию». Ее удивило, что местных жителей вовсе не беспокоит, что от РФ их отделяет только река.

Ранее стало известно, что толпа из 17 поляков избила и ограбила двух украинцев, причиной конфликта стала национальность пострадавших. Полиция задержала нападавших.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Синицына
    Обсудить
    Последние новости

    Трампа арестовали

    Боливия захотела присоединиться к БРИКС

    Джиджи Хадид снялась в белье в рекламе собственного бренда

    Экономист спрогнозировал курс рубля в сентябре

    Губернатор Севастополя сообщил о сбитых над морем беспилотниках

    Трамп высмеял свой арест в Джорджии

    Бойцы ВСУ расстреляли 23 сослуживцев под Херсоном

    Нигер разместит у себя военных Мали и Буркина-Фасо при нападении

    В Китае заявили об отсутствии козырей у Запада для помощи Киеву

    Названы основные направления атак ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости