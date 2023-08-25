Польскую журналистку испугало полученное на границе с Россией сообщение

Onet: польская журналистка испугалась сообщения от сотового оператора в Нарве

Журналистку из Польши испугало сообщение от сотового оператора, которое она получила во время путешествия в эстонский город Нарва на границе с Россией. Она рассказала об этом на портале Onet.

В статье девушка отметила, что Нарву называют «самым русским городом Евросоюза». Приехав на смотровую площадку с видом на границу, она ожидала испытать ужас от близости к территории России, но почувствовала облегчение от того, что стоит на территории ЕС. Однако взгляд на экран телефона вызвал у нее панику.

«Потому что на экране я увидела сообщение "Добро пожаловать в Россию" от оператора мобильной связи», — рассказала журналистка. Она также поделилась реакцией своей спутницы, которая раньше жила в Нарве: она просто «махнула рукой», заявив, что это частая история, и предложила полячке включить авиарежим.

Журналистка задержалась в Нарве, чтобы выпить пива в баре «с видом на Россию». Ее удивило, что местных жителей вовсе не беспокоит, что от РФ их отделяет только река.

Ранее стало известно, что толпа из 17 поляков избила и ограбила двух украинцев, причиной конфликта стала национальность пострадавших. Полиция задержала нападавших.