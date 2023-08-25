Посольство России проинформировано о задержании россиянина в Финляндии

Посольство РФ принимает меры после задержания россиянина в Финляндии

Посольство России получило информацию о задержании в Финляндии россиянина по обращению Украины. Об этом рассказали в дипмиссии, передает РИА Новости.

«Финские правоохранительные органы 23 августа 2023 года информировали посольство о задержании на территории Финляндии российского гражданина по обращению украинских властей», — говорится в сообщении.

В российском посольстве подчеркнули, что в тот же день в Хельсинки был направлен запрос на проведение встречи с россиянином, однако ответ пока не поступил.

Отмечается, что в настоящее время принимаются меры для оказания консульской помощи гражданину России, консульский отдел поддерживает связь с его адвокатом и родственниками.

Ранее Ilta-Sanomat сообщило о задержании в Финляндии гражданина России, его «подозревают в совершении террористических преступлений на Украине».

По данным телерадиокомпании, 36-летнего мужчину подозревают в участии в деятельности диверсионно-штурмовой разведывательной группы на стороне ДНР и ЛНР в 2014-2015 годах на востоке Украины.