Тюремщица попала за решетку за роман с заключенным

В Великобритании сотрудница тюрьмы попала за решетку за роман с заключенным

В Великобритании тюремщица завела роман с заключенным и попала за решетку. Об этом сообщает Daily Mirror.

23-летняя Аиша Голсби работала в тюрьме HMP Portland в графстве Дорсет, где вступила в романтические отношения с 21-летним Дино Хэррисоном, осужденным за ограбление и торговлю наркотиками. Заключенный начал общаться с сотрудницей тюрьмы в августе 2021 года в социальной сети через телефон, который тайно хранил в своей камере. В переписке Хэррисон признавался Голсби в любви. «Я ни к кому такого не испытывал. Я никогда не думал, что чувства будут настолько глубокими, я не думал, что привяжусь к тебе», — писал заключенный тюремщице. Голсби, в свою очередь, отвечала осужденному взаимностью и утверждала, что доверяет ему.

Сотрудница тюрьмы скрывала, что у Хэррисона был мобильный телефон, однако докладывала руководству о других заключенных, если находила у них гаджеты. Более того, когда в январе 2022 года ей стало известно о проведении обыска в камерах, она предупредила об этом заключенного, чтобы он успел спрятать свой телефон. Несмотря на это, 28 января гаджет Хэррисона нашли. В нем была обнаружена переписка с Голсби, а также зафиксировано 11 звонков с ее телефона. Сотрудницу тюрьмы арестовали. На время расследования ее отстранили от работы, а через несколько месяцев она ушла в отставку.

В суде Голсби признала себя виновной по трем пунктам обвинения в неправомерном поведении на государственной службе. Ее приговорили к 16 месяцам лишения свободы. Хэррисон признался в хранении телефона в камере и получил шесть месяцев тюремного заключения вдобавок к предыдущему сроку.

Ранее сообщалось, что в Великобритании суд приговорил тюремщицу к году тюрьмы из-за интимных отношений с заключенным. Пара неоднократно занималась сексом по телефону.