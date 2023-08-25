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09:04, 25 августа 2023Наука и техника

Создан речевой нейропротез на основе искусственного интеллекта

Nature: создан речевой нейропротез на основе искусственного интеллекта

Фото: Worshae / Unsplash

Международная команда ученых создала речевой нейропротез на основе искусственного интеллекта. Устройство позволяет разборчиво говорить пациентке с особой формой бокового амиотрофического склероза. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

68-летняя женщина уже более десяти лет страдает от прогрессирующего нейродегенеративного заболевания, которое поражает нейроны, отвечающие за движение — бокового амиотрофического склероза (БАС). Расстройство приводит к физической слабости и параличу. Обычно БАС начинает проявляться на руках, ногах и пальцах, поскольку заболевание развивается из спинного мозга. Однако в случае этой женщины болезнь первоначально наступила в стволе головного мозга. Она все еще может передвигаться, самостоятельно одеваться и печатать пальцами, но не способна использовать мышцы губ, языка, гортани и челюстей. Это делает невозможной речь.

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Новая технология представляет собой четыре небольших датчика, имплантированных в мозг, а также современное программное обеспечение, которое расшифровывает активность мозга пациентки и преобразует его в текст, отображаемый на экране компьютера. Когда она представляет фонемы в мозге, нейросеть считывает ее мозговую активность и выводит необходимые фонемы (которых в английском языке 39) на экран.

Затем устройство предлагает наиболее подходящие предположения по последовательности фонем, сгенерированных женщиной, а потом преобразует наборы фонем в слова. Таким образом модель представляет собой сложный аналог текстовой автозамены. В итоге нейросеть может работать со средней скоростью 78 слов в минуту и средним уровнем ошибок в 25 процентов.

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    Елена Апазиди
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