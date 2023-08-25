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17:53, 25 августа 2023Россия

Власти российского региона напомнили о запрете обсуждать работу ПВО в сети

Калужский губернатор Шапша напомнил о запрете обсуждать работу ПВО в сети

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Обсуждать работу систем противовоздушной обороны (ПВО) в сети, выдавая при этом ее местоположение, запрещено. Об этом напомнил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

«После публикации в моих соцсетях информации о работе ПВО, появляется множество вопросов и комментариев: "а где именно сбили", "около нашей деревни стоит ПВО, это их работа" и т.п. Друзья! Этого делать ни в коем случае нельзя. Писать такое – значит помогать врагу», — написал он.

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Шапша предупредил, что комментарии, которые позволяют прямо или косвенно определить местонахождение российских систем ПВО, будут удаляться. При повторном их размещении авторов будут блокировать.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов предложил внести изменения в российское законодательство и наказывать тех, кто публикует фото и видео военных объектов. «Считаю, что те, кто это делает, являются вольными или невольными пособниками врага, вне зависимости от мотивов — будь то желание хайпануть, глупость или злой умысел», — пояснил он.

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    Никита Абрамов
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