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12:32, 25 августа 2023Бывший СССР

Стало известно об уничтожении украинского истребителя в боях за Работино

Рогов: украинский истребитель сбит в ходе боев за Работино в Запорожской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Украинский истребитель был сбит в ходе боев за поселок Работино в Запорожской области. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Из успехов: при боях за Работино сбит вражеский истребитель, а также уничтожена вражеская бронетехника, которая сейчас горит как в самом поселке, так и на подступах к нему», — заявил Рогов.

Ранее стало известно, что элитная украинская группировка «Марун» потеряла несколько тысяч бойцов в боях в Запорожской области. Подразделение направили штурмовать Работино, а в случае успеха бросили бы захватывать город Токмак.

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    Алевтина Запольская
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