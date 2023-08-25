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17:08, 25 августа 2023Среда обитания

Назван срок формирования дорожного кольца вокруг Азовского моря

Вице-премьер Хуснуллин: дорожное кольцо вокруг Азовского моря построят за 5 лет

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Дорожное кольцо вокруг Азовского моря планируется полностью сформировать, отремонтировать и реконструировать за пять лет. Срок завершения работы над объектом назвал вице-премьер России Марат Хуснуллин, передает РИА Новости.

Кольцо протяженностью 1,4 тысячи километров проходит через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мелитополь, Мариуполь, Геническ, Скадовск, Джанкой, все крымское побережье и замыкается в Ростовской области. На первом этапе будут расширены существующие дороги. 800 километров уже построены в четырехполосном формате, однако расширения требует двухполосная дорога, проходящая по новым регионам, которой строители займутся в первую очередь.

«Дальше мы делаем подъезды непосредственно к морю. У нас сформирована пятилетняя программа дорожного строительства, где это все учтено — развитие как на новых территориях, так и в рамках развития существующих исторических наших областей, Крыма и Ростовской области», — заявил вице-премьер. Он добавил, что создание дорожного кольца вокруг Азовского моря даст импульс для изменения всей прилегающей территории и развития туризма.

Ранее Хуснуллин назвал дату открытия участка трассы М-12 от Москвы до Арзамаса. Он начнет работать 6 сентября 2023 года.

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    Александра Качан
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