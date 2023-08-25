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16:47, 25 августа 2023Интернет и СМИ

Артемий Лебедев пожалел покинувших страну россиян

Блогер Лебедев заявил, что уехавшие за границу россияне по умолчанию несчастны

Кадр: Артемий Лебедев / Rutube

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев заявил, что россияне, уехавшие за границу, по умолчанию несчастны. Об этом он высказался в выпуске обзора новостей, доступного на Rutube.

Лебедев рассказал, что никогда не понимал тех, кто презирает уехавших из родной страны. «Те люди, которые уехали, они и так по умолчанию более несчастны, потому что они потеряли связь со всем, что у них здесь было. У них здесь 100 процентов остались родственники, собаки, дачи, воспоминания, друзья», — поделился он размышлениями.

По мнению блогера, за рубежом россияне сталкиваются с различными трудностями. Они не знают иностранные языки на уровне носителя, а также могут столкнуться с отношением местных граждан как к «человеку второго сорта», объяснил Лебедев. «Те люди, которые уехали, не заслуживают никакого презрения. Их можно просто сейчас пожалеть, что у них сейчас вот такая тяжелая ситуация», — подчеркнул он.

Ранее Лебедев рассказал, что уехавшие из страны россияне не поддерживают друг друга. Он описал отношения между эмигрировавшими словами «человек человеку — волк». Также он заявил о своем положительном отношении к тем, что решил вернуться в Россию.

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