Российским поставкам топлива предрекли рекордное снижение

Bloomberg: экспорт российских нефтепродуктов сократится до 15-месячного минимума

Экспорт российских нефтепродуктов может рекордно снизиться на фоне высокого внутреннего спроса на топливо и превышения предельных цен, установленных странами G7, на некоторое сырье. Об этом со ссылкой на данные Vortexa пишет Bloomberg.

Поставкам нефтепродуктов за рубеж предрекли сокращение до минимальных значений с мая 2022 года. За период с 1 по 20 августа Россия отгружала 2,24 миллиона баррелей в день, что на 14 процентов меньше, чем в июле, и на 5 процентов ниже, чем годом ранее. Снижение экспорта произошло, несмотря на увеличенные объемы переработки нефти в первой половине августа.

Поставки российской сырой нефти также упали до самого низкого уровня с января, наряду с сокращением добычи. «В настоящее время мы все еще переживаем сезон пикового спроса в России», — объяснил главный экономист Vortexa Дэвид Век.

Поставки дизельного топлива и газойля, на долю которых приходится около 45 процентов российского экспорта нефтепродуктов, упали чуть ниже отметки в 1 миллион баррелей в день, до минимума с мая. Экспорт нафты сократился на 22 процента в годовом выражении, до 371 тысячи баррелей в день. Поставки мазута упали до 624 тысяч баррелей в день — это самый низкий показатель с марта 2022 года.

Биржевые цены на бензин в России 25 августа установили очередной рекорд. В ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) 25 августа стоимость АИ-95 превысила 72 тысячи рублей за тонну. Цена другой популярной марки, Аи-92, выросла до 63 086 рублей.

Ранее сообщалось, что в разных частях России в последние дни начались перебои с поставками бензина и дизельного топлива. В ряде случаев региональные и местные власти признают проблему. Ситуация усугубляется тем, что трудности с дизельным топливом фиксируются и в сельскохозяйственных регионах, что может сказаться на уборке урожая. Среди причин сложившейся ситуации чиновники называют туристический сезон и высокую загруженность железных дорог, а также ремонты на некоторых нефтеперерабатывающих заводах.