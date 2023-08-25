Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:02, 25 августа 2023Среда обитания

Крупнейший в мире производитель соли призвал не паниковать из-за «Фукусимы»

National Salt Industry Group призвала не паниковать из-за сброса воды с АЭС

Фото: SNSCK

Компания National Salt Industry Group, которая считается крупнейшим в Китае и мире производителем соли, призвала не паниковать из-за сброса Японией воды с атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» в океан. Об этом сообщает Reuters.

Производитель высказался после того, как Япония начала сброс воды, а жители Китая бросились скупать соль в магазинах, опасаясь остановки поставок продукции. Однако в компании уточнили, что непосредственно на морскую соль приходится только 10 процентов от всего объема потребления в мире, остальное — соль из пещер или месторождений.

«Мы работаем сверхурочно, чтобы производить достаточное количество соли, а также прилагаем все усилия, чтобы гарантировать поставки на рынок. Пожалуйста, покупайте рационально и не паникуйте», — сказано в сообщении компании.

Ранее представитель неправительственной организации «Гражданский центр ядерной информации» Хидэюки Бан заявил, что сброс воды с «Фукусимы-1» в океан не является безопасным. Эксперт отметил, что никто не проводил оценку последствий в долгосрочной перспективе.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    Песков назвал ложью слухи о причастности Кремля к гибели Пригожина

    Боец ВСУ рассказал об отрядах по ликвидации желающих сдаться в плен

    Египет высказался о проведении матча со сборной России по футболу

    Россия возобновит прямые рейсы с одной азиатской страной спустя 30 лет

    Российский полковник рассказал о происхождении беспилотников ВСУ

    Стало известно о скоплении украинских войск под Угледаром

    Уборщица раскрыла простой способ вернуть белизну носкам

    Путин провел совещание с Совбезом

    Эксперт рассказал о способной обезопасить вертолеты ракете

    В Кремле прокомментировали поездку Путина на саммит G20 в Индию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости