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08:04, 25 августа 2023Экономика

Мошенники украли у россиян более миллиарда рублей

«Ведомости»: мошенники украли у россиян более миллиарда рублей через СБП

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

За первые полгода 2023 года мошенники украли у россиян более 1,3 миллиарда рублей через Систему быстрых платежей (СБП) — это 16,25 процента от общей суммы всех украденных средств за этот период. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на статистику Центробанка.

Уточняется, что число хищений с помощью СБП составило 32 246. Однако вернуть свои средства гражданам удалось больше всего в январе — марте (64 миллиона рублей или 11 процентов). В апреле — июне показатель возврата упал почти в 5 раз (до 13 миллионов рублей).

Ранее специалисты «Лаборатории Касперского» рассказали о новой схеме обмана россиян в Telegram. По словам экспертов, злоумышленники маскируются под сервис обмена валюты и пытаются украсть у пользователей деньги, вместе с тем выманивая личную и финансовую информацию.

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    Юлия Мискевич
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