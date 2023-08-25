«Ведомости»: мошенники украли у россиян более миллиарда рублей через СБП

За первые полгода 2023 года мошенники украли у россиян более 1,3 миллиарда рублей через Систему быстрых платежей (СБП) — это 16,25 процента от общей суммы всех украденных средств за этот период. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на статистику Центробанка.

Уточняется, что число хищений с помощью СБП составило 32 246. Однако вернуть свои средства гражданам удалось больше всего в январе — марте (64 миллиона рублей или 11 процентов). В апреле — июне показатель возврата упал почти в 5 раз (до 13 миллионов рублей).

Ранее специалисты «Лаборатории Касперского» рассказали о новой схеме обмана россиян в Telegram. По словам экспертов, злоумышленники маскируются под сервис обмена валюты и пытаются украсть у пользователей деньги, вместе с тем выманивая личную и финансовую информацию.

