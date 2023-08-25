Пленный украинский боец признался в убийстве мирных жителей

Пленный боец ВСУ Шостак признался в убийстве жителей Николаевской области

Украинские военнослужащие грабили дома и убивали мирных жителей села Лиманы в Николаевской области, признался попавший в плен боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Шостак. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, они с сослуживцем решили нажиться и отправились в дом, не ожидая, что там будут живые люди. Когда они грузили украденные вещи, в доме оказались двое пожилых людей. Им пришлось их убить, поскольку по указу руководства оставлять свидетелей нельзя.

При этом, заявил он, это не единичный случай, на его счету с сослуживцем несколько убийств мирных жителей во время грабежей. «Мы зашли в дом, нас заметили соседи, мы пошли к ним в дом и расстреляли их из автомата прямо в доме, чтобы нас не опознали по лицам и по машине», — рассказал Шостак. За время службы он выручил за краденные вещи порядка 400 тысяч гривен (около 1 миллиона рублей).

Военнопленный также вспомнил, что противоправные действия со стороны бойцов ВСУ вызывали недовольства среди жителей села. Однажды обратившихся к командирам с претензиями людей расстреляли, в результате чего были убиты пять человек.

