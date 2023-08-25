Путин провел совещание с Совбезом и обсудил поддержку россиян за рубежом

Президент России Владимир Путин провел совещание с членами Совбеза. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«У нас несколько вопросов сегодня в повестке дня. Один из них – это поддержка соотечественников за рубежом», — сказал глава государства в начале совещания.

В нем, в частности, приняли участие спикер Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, министр обороны Сергей Шойгу и секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Ранее глава государства обсуждал с Совбезом укрепление внутренней стабильности страны. Он заслушал доклады директора ФСБ Александра Бортникова, директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина и министра внутренних дел Владимира Колокольцева.