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14:16, 25 августа 2023Россия

Российские войска уничтожили два украинских Су-25

Минобороны: в зоне проведения спецоперации уничтожены два украинских Су-25

Фото: Кирилл Нортон / РИА Новости

Российские войска уничтожили в зоне проведения специальной военной операции (СВО) два украинских штурмовика Су-25. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Один из самолетов был сбит средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Золотая Балка Херсонской области, уточнил представитель военного ведомства.

Второй штурмовик уничтожили российские летчики в районе села Семеновка Донецкой народной республики, уточнил Конашенков. Всего, по данным Минобороны, с начала спецоперации были уничтожены 464 самолета противника.

За минувшие сутки российские войска отразили пять атак Вооруженных сил Украины на запорожском направлении, на котором с начала лета ведется широко анонсированное Киевом контрнаступление. При этом суточные потери украинских войск составили более 110 человек, четыре единицы бронетехники и пять артиллерийских орудий западного производства.

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    Алан Босиков
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