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17:50, 25 августа 2023Бывший СССР

В офисе Зеленского назвали темы переговоров с главой МИД Турции

Шмыгаль: офис Зеленского обсудил с главой МИД Турции риски по зерновому коридору

Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с командой в ходе встречи с главой МИД Турции Хаканом Фиданом затронул, в частности, тему рисков по зерновому коридору в Черном море, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль в Telegram.

Стороны обсудили активизацию торгово-экономического сотрудничества стран, восстановление Украины, подробно остановились на вопросе глобальной продовольственной безопасности.

«В ходе встречи обсуждались риски, связанные с российской блокировкой черноморского "зернового коридора", отдельное внимание стороны уделили реализации украинской формулы мира и подготовке к глобальному саммиту по ее выполнению», — назвали темы переговоров на сайте главы государства.

Зеленский поблагодарил Турцию за постоянную и последовательную поддержку республики, а также дипломатические усилия, направленные на восстановление безопасности в черноморском регионе.

Дипломат посетил Киев 25 августа. Данный визит на Украину стал первым для Фидана в должности главы дипведомства.

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    Варвара Кошечкина
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