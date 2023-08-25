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15:37, 25 августа 2023Бывший СССР

Зеленский встретился с главой МИД Турции

Президент Украины Зеленский принял в Киеве главу МИД Турции Фидана

Фото: Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский принял в Киеве министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, сообщило турецкое дипведомство в Facebook (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Наш министр Хакан Фидан был принят в Киеве президентом Украины Владимиром Зеленским», — сказано в сообщении.

Данный визит на Украину стал первым для Фидана в должности главы дипведомства.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на принятие Россией и Украиной посреднической роли Анкары для мирных переговоров Москвы и Киева. Глава государства отметил, что «Турция стремится и хочет» скорейшего прекращения конфликта.

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    Варвара Кошечкина
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