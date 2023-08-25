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11:45, 25 августа 2023Россия

Власти предупредили о громких звуках в Туапсе

Власти Туапсе предупредили о проведении тренировочных стрельб в акватории порта

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В Туапсе жители в ближайшее время могут услышать громкие звуки в связи с проведением учебных стрельб. Об этом предупредила районная администрация в Telegram-канале.

«В акватории морского порта Туапсе силами Новороссийской военно-морской базы будет проводиться проверка практических действий с выполнением тренировочных стрельб», — говорится в сообщении.

Власти также анонсировали закрытие движения судов и маломерных плавательных средств в акватории морского порта города из-за стрельб и призвали сохранять спокойствие.

В августе жители Туапсе уже сообщали о громком звуке. Тогда оперштаб Кубани объяснил его преодолением самолетом звукового барьера.

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    Анастасия Шейкина
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