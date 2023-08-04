Власти объяснили громкий звук в Туапсе преодолением самолетом звукового барьера

Громкий звук, которые слышали жители Туапсе, связан с преодолением самолетом звукового барьера. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.

«По информации оперативных служб муниципалитета, информации о каких-либо происшествиях не поступало», — сообщили власти.

4 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать военную базу в Новороссийске на Кубани. Как сообщили в Минобороны, для этого использовались безэкипажные катера — их уничтожили из штатного вооружения российских кораблей. В сети также опубликовали момент взрыва одного из украинских морских беспилотников.

Очевидцы рассказали, что слышали звуки взрыва и стрельбы на воде. В свою очередь, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил, что никто не пострадал, а мэр Новороссийска добавил, что атаку ВСУ отразили корабли Черноморского флота (ЧФ) «Оленегорский горняк» и «Суворовец».