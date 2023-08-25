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22:29, 25 августа 2023Мир

В США заявили о готовности России к затяжному конфликту на Украине

National Interest: Путин подготовил ВПК на случай затяжного конфликта на Украине

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Украина и ее союзники, в отличие от президента РФ Владимира Путина, оказались не готовы к затяжным военным действиям, пишет обозреватель Зак Йост в статье для американского журнала The National Interest.

По его словам, основную роль в украинском конфликте играют артиллерийские боеприпасы и пехотные резервы. Автор указал на то, что Москва подготовила российский военно-промышленный комплекс (ВПК) для производства всего необходимого на случай затяжного конфликта.

«Запад оказался застигнутым врасплох, ведя опосредованную войну на истощение, не имея для этого промышленной базы», — подчеркнул он. Йост заявил, что западные арсеналы все больше истощаются.

Ранее Путин рассказал, что российский ВПК развивается, страна произведет втрое больше боеприпасов, чем Запад даст Киеву.

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    Марина Совина
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