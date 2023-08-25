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17:14, 25 августа 2023Культура

Актера Максима Виторгана вырезали из сериала и заменили на дипфейк

Российского актера Максима Виторгана вырезали из сериала и заменили на дипфейк

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Российский актер Максим Виторган пожаловался на то, что во втором сезоне сериала «Контакт» его изображение вырезали и заменили на так называемый дипфейк, созданный нейросетью. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

«Наверное, потому что я ну очень плохо играл, да?» — поиронизировал он в соцсетях. Виторган отметил, это не первый подобный случай. По словам артиста, его «потребовали убрать» из сериала «Ева, рожай», а также из нового сезона «Беспринципных».

Ранее вокалист и лидер американской рэп-метал-группы Limp Bizkit Фред Дерст показал видеозапись с президентом Украины Владимиром Зеленским. Дерст разместил в соцсети короткий смонтированный клип, в котором Зеленский изображен в военной форме и каске несущим белый флаг. Фрагмент сопровождается отрывком из песни Loser (англ. «неудачник»), вышедшей в альбоме Limp Bizkit 2011 года Gold Cobra.

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    Сергей Равин
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