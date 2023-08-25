Россиянам пообещали сохранить цены на водку

Baza: цены на водку в России в ближайшем будущем расти не будут

Жителям России пообещали сохранить цены на водку. О том, что стоимость алкогольного напитка сохранится, со ссылкой на директора одного из ликероводочных заводов сообщает Baza в Telegram.

По словам источника издания, сейчас производство спиртного испытывает нехватку крышек и этикеток, которые поставляются из-за рубежа. Однако заводы справляются с новой логистикой, ростом курса и инфляцией, крышки и этикетки закупают через Белоруссию, поэтому повышения цен ждать не стоит, добавил он.

Также сложности для поставщиков создают розничные сети, которые хотят закупать водку дешевле минимальной отпускной цены. В то же время основной ингредиент для производства — спирт — не только не дорожает, а предположительно будет даже дешеветь, считает представитель рынка.

За первое полугодие 2023-го официальные продажи водки и коньяка в России резко упали. Объемы реализации снизились на 16,4 и 20,3 процента соответственно. Одновременно выпуск водки упал на 9 процентов, а коньяка и бренди — на 13 процентов. Падение объяснили ростом нелегального рынка: зарубежные производители качественного алкоголя ушли из России, а оптовые поставщики стали заменять их контрафактом и работать с теневыми производителями, пояснил лидер всероссийского движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

В июле импортеры алкогольных напитков заявили о планах повысить цены из-за ослабления рубля. По словам представителей отрасли, импортный алкоголь подорожает примерно на 10 процентов. Эксперты предполагают, что рост цен негативно отразится на объеме поставок спиртного в Россию.