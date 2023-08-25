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22:35, 25 августа 2023Бывший СССР

Родных украинских чиновников и футболистов фиктивно брали на службу в военкомат

В Ивано-Франковске родственников чиновников фиктивно брали на службу в военкомат

Фото: Pixabay

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины в своем Telegram-канале сообщило, что в Ивано-Франковске родственников местных чиновников, а также футболистов местного клуба фиктивно брали на службу в военкомат. Таким образом им удавалось избегать военной службы.

«Сотрудники ГБР разоблачили в Ивано-Франковске схему фиктивного зачисления на военную службу родственников руководства города. "Нетронутыми" стали даже футболисты местного профессионального клуба из Прикарпатья», — сказано в сообщении.

Уточняется, что такие «новобранцы» фактически не проходили военную службу, при этом получая от государства денежное обеспечение. При этом спортсмены участвовали в матчах в составе местного футбольного клуба.

Ранее стало известно, что на Украине в Харьковской областной военной администрации (ОВА) усилили мобилизационные мероприятия. По словам главы области Романа Семенуха, областное руководство усилило сотрудничество с региональным военкоматом для осуществления мобилизационных мероприятий и «выполнения планов, поставленных государством».

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    Марина Совина
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