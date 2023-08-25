В Харьковской области усилили мобилизацию

Глава Харьковской ОВА Семенуха: мобилизационные мероприятия в области усилили

На Украине в Харьковской областной военной администрации (ОВА) усилили мобилизационные мероприятия. Об этом сообщил глава области Роман Семенуха, передает сайт администрации.

По его словам, областное руководство усилило сотрудничество с региональным военкоматом для осуществления мобилизационных мероприятий и «выполнения планов, поставленных государством».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные обращались к нему с просьбой дать возможность больше мобилизовать. «Больше пока ничего не могу вам сказать», — заключил он.

В середине августа Зеленский продлил военное положение и мобилизацию в стране. Оба положения будут действовать еще 90 дней, до 15 ноября 2023 года.

