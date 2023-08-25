ВСУ обстреляли деревню и село в Курской области

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле Старой Николаевки и Волфино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли деревню Старая Николаевка и село Волфино в Курской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Деревня Старая Николаевка Рыльского района обстреляна со стороны Украины. К счастью, обошлось без пострадавших. Зафиксировано прямое попадание в жилой дом, обязательно окажем помощь в ремонте», — сказал глава области.

В результате обстрела со стороны Украины оказалось нарушено электроснабжение. По словам Старовойта, специалисты начнут его восстанавливать сразу после того, как это станет возможно.

Помимо того, ВСУ из миномета обстреляли село Волфино Глушковского района, было зафиксировано пять прилетов. Пострадавших и разрушений, отметил губернатор, нет.

Ранее Старовойт заявил, что поселки Теткино и Елизаветовка Глушковского района вечером в четверг, 24 августа, попали под обстрел со стороны Украины.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.