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09:39, 25 августа 2023Силовые структуры

Экс-заключенный попытался дать взятку сотруднику ФСБ ради жены и получил штраф

Под Пермью осудили экс-зэка за попытку дать взятку силовику, чтобы спасти жену

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Пермском крае суд признал виновным 44-летнего мужчину в даче взятки сотруднику регионального управления ФСБ. Об этом сообщает Ura.Ru.

Мужчине назначили штраф в размере двух миллионов рублей, а также конфисковали 200 тысяч рублей, которые тот собирался передать силовику. Следствие и суд установили, что фигурант обратился к сотруднику ФСБ с просьбой прекратить доследственную проверку в отношении его жены. Та, будучи предпринимателем, подозревалась в мошенничестве при сносе ветхих и аварийных домов по нацпроекту.

За помощь мужчина попытался дать взятку сотруднику ФСБ. При передаче денег его задержали. Сообщается, что ранее мужчина уже был судим.

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    Илона Палей
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