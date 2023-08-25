Экс-заключенный попытался дать взятку сотруднику ФСБ ради жены и получил штраф

Под Пермью осудили экс-зэка за попытку дать взятку силовику, чтобы спасти жену

В Пермском крае суд признал виновным 44-летнего мужчину в даче взятки сотруднику регионального управления ФСБ. Об этом сообщает Ura.Ru.

Мужчине назначили штраф в размере двух миллионов рублей, а также конфисковали 200 тысяч рублей, которые тот собирался передать силовику. Следствие и суд установили, что фигурант обратился к сотруднику ФСБ с просьбой прекратить доследственную проверку в отношении его жены. Та, будучи предпринимателем, подозревалась в мошенничестве при сносе ветхих и аварийных домов по нацпроекту.

За помощь мужчина попытался дать взятку сотруднику ФСБ. При передаче денег его задержали. Сообщается, что ранее мужчина уже был судим.