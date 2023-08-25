Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:28, 25 августа 2023Наука и техника

Раскрыты фундаментальные ограничения для существования жизни

Science Advances: существование жизни зависит от узкого диапазона констант

Фото: Kosma Kurłowicz / Unsplash

Ученые Лондонского университета Королевы Марии показали, что существует диапазон значений фундаментальных физических констант, при которых вязкость воды способна обеспечивать протекание важных процессов, необходимых для существования жизни. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Ранее исследователи выяснили, что вязкость жидкостей определяется фундаментальными физическими константами, например, зарядом и массой электрона, а также постоянной Дирака. Эти величины являются универсальными и остаются неизменными с течением времени, влияя на то, как образуются молекулярные структуры и как молекулы взаимодействуют между собой.

Любое изменение фундаментальных констант в меньшую или большую сторону серьезно повлияет на то, как течет жидкость, и может негативно отразиться на функционировании живых клеток или даже на состоянии крови в сосудах. Оказалось, что диапазон значений для обеспечения существования жизни гораздо уже, чем диапазон, допускающий термоядерные реакции в недрах звезд, которые производят тяжелые элементы. Во Вселенной с другими значениями констант могут появится звезды, но появление наблюдателей будет невозможным.

Авторы также показали, что границы значений вязкости, диффузии и градиента скорости жидкости можно изменять, сохраняя жизнеспособность клеток и не затрагивая при этом постоянную тонкой структуры и соотношение масс протонов и электронов, важных для существования звезд. По мнению ученых, это указывает на то, что во Вселенной могло происходит несколько независимых настроек фундаментальных констант, подобно тому, как признаки живых организмов были настроены путем биологической эволюции.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Еникеев
    Обсудить
    Последние новости

    Лукашенко ответил на вопрос о гарантиях безопасности для Пригожина

    В Африке прокомментировали будущее бизнес-империи Пригожина

    Экстремальную жару назвали новой нормой для Европы

    Крупнейший покупатель российской нефти заявил о доминировании доллара в расчетах

    Житель Подмосковья сел на иглу в автобусе

    В Китае создали заряжающуюся за десять минут батарею для электрокаров

    Власти США по ошибке отправили мошеннику крупную сумму в криптовалюте

    Военный самолет разбился в США

    Подозреваемый попытался спрятаться от полиции в мусорном баке и попался

    Российский водитель брызнул в нарушителя из баллончика и получил удар битой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости