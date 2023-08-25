Назван простой способ быстро похудеть в талии на пять сантиметров

Фармацевт Ходади подсказал способ определить размер порции, чтобы похудеть

Фармацевт Абрахама Ходади подсказал, как быстро похудеть в талии на пять сантиметров без тренировок. Его способом поделился Daily Mirror.

Особенностью предложенного им подхода Ходади назвал способ правильно определить размер каждой порции. По его словам, чтобы эффективно худеть, объем крахмалистых углеводов в тарелке, то есть риса, картофеля или макарон, должен соответствовать размеру кулака, белковых продуктов — ладони. Кроме того, он рекомендовал к каждому приему пищи добавлять чашку зелени или овощей.

Проверено, что через шесть недель такой диеты висцеральный жир в теле сократится на 14 процентов, снизится кровяное давление и уровень холестерина, а талия уменьшится на пять сантиметров даже без дополнительных тренировок Абрахам Ходади фармацевт

Ходади подчеркнул, что, следуя его диете, не нужно голодать и отказываться от любимых продуктов, так как есть нужно три раза в день и не придерживаться жестких ограничений.

Ранее сообщалось, что чаще всего жир скапливается на животе и боках, однако у женщин с высоким уровнем гормона эстрогена он может откладываться также на ягодицах и бедрах.