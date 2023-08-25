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09:08, 25 августа 2023Силовые структуры

Беспилотники атаковали отдел полиции в Запорожье

В Запорожье беспилотники атаковали здание отдела полиции, пострадавших нет
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Запорожской области беспилотники атаковали здание отдела полиции, пострадавших нет. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, налет двух дронов был совершен утром 24 августа на здание отдела полиции «Каменско-Днепровский». Там помимо сотрудников внутренних дел также размещаются сотрудники Следственного комитета России.

В результате атаки повреждения получила приемная начальника отдела полиции, а также было разбито окно на втором этаже. Из числа граждан и сотрудников никто не пострадал.

Минобороны России сообщило, что за сутки были уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах нескольких населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

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    Любовь Ширижик
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