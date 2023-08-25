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17:27, 25 августа 2023Россия

Парк «Зарядье» напротив Кремля эвакуировали из-за неопознанного предмета

РИА Новости: в Москве эвакуировали парк «Зарядье»

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Москве эвакуировали посетителей парка «Зарядье», расположенного напротив Кремля. Об этом сообщило РИА Новости.

Также было ограничено перемещение по территории, а людей, находящихся в концертном зале, призывали не выходить на улицу.

В пресс-службе парка агентству сообщили, что причиной эвакуации стала информация о неопознанном предмете.

В свою очередь агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу «Зарядья» сообщило, что на данный момент парк вновь открыт для посетителей после проверки.

За полторы недели парк «Зарядье» уже неоднократно эвакуировали по аналогичным причинам. 15 августа там также проводили проверку из-за неопознанного устройства. 16 августа на почту «Зарядья» поступило письмо с угрозой якобы от студента Московского финансово-юридического университета (МФЮА), в котором говорилось, что юноша заложил на его территории самодельное взрывное устройство, и требовалось перевести 600 тысяч рублей его матери.

Кроме того, столичный парк эвакуировали 20 и 22 августа. Ни в одном из случаев угроза не подтвердилась.

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    Константин Лысяков
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