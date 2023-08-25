Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
15:48, 25 августа 2023Среда обитания

Части России предрекли жаркое окончание лета

Вильфанд: Сибирь и Дальний Восток ждет погода на 7-10 градусов теплее нормы

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В последние дни лета в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока ожидается аномально жаркая погода. Об этом рассказал «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в Красноярском и Алтайском краях, а также Тыве, Хакасии, Бурятии, Якутии и на Сахалине температура с 26 по 30 августа будет на 7-10 градусов выше нормы.

В сибирских регионах жара достигнет 32-34 градусов, а Бурятии и Якутии предрекли до плюс 27-28, что, в свою очередь, может осложнить ситуацию с пожарной опасностью. На Сахалине в конце лета ожидается до плюс 27, что тоже на семь-восемь градусов теплее нормы.

Ранее глава Минприроды Александр Козлов на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства перечислил 11 регионов страны, в которых будет экстремально жарко всю вторую половину августа.

Что думаешь? Оцени!
    Дмитрий Воронин
    Обсудить
    Последние новости

    Лукашенко ответил на вопрос о гарантиях безопасности для Пригожина

    В Африке прокомментировали будущее бизнес-империи Пригожина

    Экстремальную жару назвали новой нормой для Европы

    Крупнейший покупатель российской нефти заявил о доминировании доллара в расчетах

    Житель Подмосковья сел на иглу в автобусе

    В Китае создали заряжающуюся за десять минут батарею для электрокаров

    Власти США по ошибке отправили мошеннику крупную сумму в криптовалюте

    Военный самолет разбился в США

    Подозреваемый попытался спрятаться от полиции в мусорном баке и попался

    Российский водитель брызнул в нарушителя из баллончика и получил удар битой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости