Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:46, 26 августа 2023Мир

Белый дом встретился со спецпредставителем прокуратуры перед обвинением Трампа

Белый дом перед обвинением Трампа встретился со спецпредставителем прокуратуры

Фото: Kevin Wurm / Unsplash

Сотрудники офиса юрисконсульта Белого дома встретились со спецпредставителем прокуратуры США, специальным советником Джеком Смитом за несколько недель до того, как он выдвинул обвинения против экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает New York Post.

Уточняется, что высокопоставленный сотрудник Минюста США Джей Братт присоединился к команде Смита и 31 марта 2023 года встретился в Белом доме с заместителем руководителя аппарата юрисконсульта Кэролайн Саба. На встрече к ним присоединилась агент ФБР Даниэль Рэф.

Спустя девять недель после этого офис Джека Смита предъявил Трампу обвинение.

Ранее Трамп прилетел в Атланту, чтобы сдаться местным властям в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы 2020 года в штате Джорджия. По прибытии в тюрьму политик был взят под арест и зарегистрирован в тюремных списках. Арест носил формальный характер. Бывшего президента освободили под залог в 200 тысяч долларов на период рассмотрения дела в суде. В тюрьме Трамп находился около 20 минут, после чего его кортеж поехал в международный аэропорт Хартсфилд-Джексон в Атланте.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Абрамов
    Обсудить
    Последние новости

    Российская армия пресекла действия украинской ДРГ

    Криптобизнесмен потребовал у известного актера 45 миллионов рублей

    «Зенит» разгромил «Урал» в матче РПЛ

    Зеленскому предрекли конфликт с украинскими военными

    На Украине завели уголовное дело из-за столкновения двух самолетов

    Стали известны подробности о столкновении двух самолетов на Украине

    Белый дом встретился со спецпредставителем прокуратуры перед обвинением Трампа

    Телеведущая Елена Летучая станцевала в образе чукчи

    Назван ожидаемый рост российского ВВП в 2023 году

    На картах появилась улица с названием «Россия, сдохни уже»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости