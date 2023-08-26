Белый дом встретился со спецпредставителем прокуратуры перед обвинением Трампа

Белый дом перед обвинением Трампа встретился со спецпредставителем прокуратуры

Сотрудники офиса юрисконсульта Белого дома встретились со спецпредставителем прокуратуры США, специальным советником Джеком Смитом за несколько недель до того, как он выдвинул обвинения против экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает New York Post.

Уточняется, что высокопоставленный сотрудник Минюста США Джей Братт присоединился к команде Смита и 31 марта 2023 года встретился в Белом доме с заместителем руководителя аппарата юрисконсульта Кэролайн Саба. На встрече к ним присоединилась агент ФБР Даниэль Рэф.

Спустя девять недель после этого офис Джека Смита предъявил Трампу обвинение.

Ранее Трамп прилетел в Атланту, чтобы сдаться местным властям в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы 2020 года в штате Джорджия. По прибытии в тюрьму политик был взят под арест и зарегистрирован в тюремных списках. Арест носил формальный характер. Бывшего президента освободили под залог в 200 тысяч долларов на период рассмотрения дела в суде. В тюрьме Трамп находился около 20 минут, после чего его кортеж поехал в международный аэропорт Хартсфилд-Джексон в Атланте.