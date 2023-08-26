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18:24, 26 августа 2023Россия

В Подмосковье нашли обломки сбитого беспилотника

Глава Истры Витушева сообщила об обнаружении обломков сбитого беспилотника

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В подмосковной Истре нашли обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА), который сбили ночью. Об этом сообщила глава городского округа Татьяна Витушева в своем Telegram-канале.

«Объект был самолетного типа. Предполагается, что это беспилотный ударный авиационный комплекс с максимальным радиусом действия в 800 километров и крейсерской скоростью порядка 120 километров в час», — пояснила она.

Чиновница добавила, что данные типа беспилотников могут нести взрывоопасные элементы. На данный момент устанавливается вероятность их наличия на сбитом аппарате. Оперативные службы продолжают работу, обломки БПЛА отправили на экспертизу.

Ранее Министерство обороны России сообщило о пресечении попытки Украины атаковать объекты в Москве и Московской области с помощью беспилотного летательного аппарата. Там добавили, что дрон был сбит средствами противовоздушной обороны (ПВО) в Истринском районе Подмосковья.

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    Никита Абрамов
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