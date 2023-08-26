В российском регионе один человек погиб в ДТП с вахтовым автобусом

В Якутии в результате ДТП с вахтовым автобусом погиб человек, 8 пострадали

Пресс-служба управления ГИБДД МВД России сообщила о ДТП с вахтовым автобусом в Нерюнгринском районе Якутии, в котором погиб один человек и пострадали еще восемь, передает РИА Новости.

«Водитель 1993 года рождения автомобиля УРАЛ 32551-0010-41, по предварительным данным, потерял контроль над управлением, в результате чего допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что водитель умер от полученных травм до прибытия медиков на место происшествия. Помимо этого восемь человек получили травмы разной степени тяжести. В МВД отметили, что прямо перед ДТП водитель крикнул пассажирам, что у автомобиля обнаружились проблемы с тормозной системой, что, предположительно, послужило причиной аварии.

Ранее стало известно, что в Якутии на федеральной трассе «Вилюй» столкнулись два микроавтобуса. В результате ДТП один человек погиб, еще 14 пострадали.