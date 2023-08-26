В США рассекретили документы о перевороте Пиночета в Чили

SoyChile: США рассекретили документы о перевороте Пиночета в Чили в 1973 году

Госдепартамент США рассекретил два секретных документа о перевороте Аугусто Пиночета в Чили в 1973 году. Об этом сообщила чилийская газета SoyChile.

В первом из них ЦРУ информировало тогдашнего президента США Ричарда Никсона о «возможной ранней попытке военного переворота» против тогдашнего чилийского лидера Сальвадора Альенде. В документе говорилось о недовольстве Альенде в войсках и его обеспокоенности, однако также отмечалось, что плана у мятежников нет.

Во втором документе, датированном 11 сентября, то есть днем переворота, сказано о надеждах Альенде на то, что «временные меры позволят избежать столкновений». Но на тот момент переворот уже поддержали основные командующие войск.

Переворот в Чили был совершен в 1973 году армией и карабинерами. Мятежники штурмовали президентский дворец, в результате к власти пришел Пиночет, который отправил политических противников в концлагеря.

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