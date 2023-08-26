От Деревянко потребовали 45 миллионов рублей из-за вложений в криптобизнес

От Павла Деревянко потребовали 45 миллионов рублей из-за вложений в криптовалюту

Криптобизнесмен потребовал от известного российского актера театра и кино Павла Деревянко 45 миллионов рублей после того, как кинозвезда вложился в криптовалюту. Об этом сообщает Baza.

Уточняется, что актер по совету знакомого успешно вложился в криптовалюту и получил прибыль. Впоследствии тот же приятель Деревянко порекомендовал ему заключить договор с успешным криптобизнесменом, благодаря чему якобы можно было заработать 84 процента годовых от суммы инвестиций.

По информации издания, актер не стал интересоваться подробностями и подписал нужные документы. Но в июле криптобизнесмен подал против него два иска с требованием выплатить 45 миллионов рублей. «Актер уверен, что приятель (уже, видимо, бывший) и криптобизнесмен его попросту обманули и пытаются теперь развести на деньги», — говорится в публикации.

Ранее Павел Деревянко в интервью рэперу Басте (настоящее имя — Василий Вакуленко) признался, что в 90-е получил условный срок. Кинозвезда заявил, что его судили за сутенерство.

