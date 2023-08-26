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15:38, 26 августа 2023Россия

Названа причина смерти экс-главы администрации Ельцина

Супруга Филатова заявила, что он умер в реанимации из-за болезни крови

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Бывший глава администрации Бориса Ельцина Сергей Филатов ушел из жизни из-за болезни крови. Причину смерти в интервью телеканалу «Звезда» назвала его жена Галина Филатова.

Супруга политика подтвердила, что он умер в больнице. «В реанимацию его скорая помощь привезла. В реанимации не смогли его спасти. Это не онкология... Это низкие тромбоциты, в общем, с кровью связано», — добавила она.

О смерти политика стало известно 26 августа. Он скончался на 88-м году жизни. Дочь Филатова уточнила в интервью «Петербургскому дневнику», что он скончался утром 25 августа, однако причину смерти не проясняла.

Сергей Филатов в 1990 году был избран народным депутатом РСФСР. В ходе августовского путча в 1991 году возглавлял депутатский штаб обороны Белого дома. С 1993 по 1996 год руководил администрацией президента России. В 1997 году Филатов возглавил Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ.

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